Города-побратимы РФ и Белоруссии выразили обеспокоенность геополитической обстановкой

Участники XII Форума городов-побратимов Белоруссии и России поддержали предложение провести следующую встречу в Москве в 2024 году

БРЕСТ, 29 сентября. /ТАСС/. Участники XII Форума городов-побратимов Белоруссии и России, проходящего в Бресте, поддержали предложение провести следующую встречу в Москве в 2024 году и выразили обеспокоенность в связи с текущей международной обстановкой. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Мы, участники XII Форума городов-побратимов Беларуси и России, верные исторической памяти и объединенные опытом общих побед на фронтах Великой Отечественной войны и объединенные мирным созидательным опытом развития наших стран, обеспокоенные продолжением обострения международной обстановки, полностью поддерживая деятельность президентов Республики Беларусь Александра Лукашенко и Российской Федерации Владимира Путина, осознавая важную роль взаимодействия городов-побратимов в укреплении основ Союзного государства, исходя из интересов своих граждан, обращаемся к руководителям местных и региональных властей с целью активизировать взаимодействие городов и регионов Беларуси и России", - говорится в документе.

В резолюции содержится призыв активизировать взаимодействие в экономическом и деловом сотрудничестве, сохранении традиционных ценностей и патриотизма, обеспечении активного участия молодежи в укреплении побратимского ресурса. Для этого предлагается расширить молодежное взаимодействие, в том числе за счет совместной поисковой и исследовательской деятельности, студенческих обменов и тематических поездок школьников.

Участники форума акцентировали внимание на необходимости личной поддержки со стороны руководителей городов и регионов такого важного формата народной дипломатии и укрепления дружбы, как побратимство.

Форум поддержал предложение Международной ассоциации "Породненные города" (МАПГ) провести тринадцатый форум в 2024 году в Москве и Московской области. Мероприятие будет посвящено 60-летию МАПГ и 80-летию первого в мире породнения советского Сталинграда и английского Ковентри.