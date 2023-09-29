США потратили на ликвидацию химоружия более $50 млрд

Заместитель помощника министра обороны США Кингстон Риф добавил, что после завершения процесса ликвидации химоружия США демонтируют объекты, где его уничтожали

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Ликвидация задекларированных запасов химического оружия обошлась США более чем в $50 млрд. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Кингстон Риф в ходе онлайн-мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Общая стоимость всей программы химической демилитаризации и ликвидации 30,6 тыс. тонн агентов составляет примерно $38 млрд. Стоимость дополнительной программы, в рамках которой в Колорадо и Кентукки были уничтожены последние 10% запасов химоружия, составила примерно $14 млрд", - сказал он.

Риф добавил, что после завершения процесса ликвидации химоружия США демонтируют объекты, где производилось его уничтожение. "Закрытие объектов по ликвидации потребует три-четыре года и около $2 млрд", - отметил он.

Президент США Джо Байден 7 июля 2023 года объявил о завершении ликвидации задекларированных запасов американского химического оружия. Запасы США на момент присоединения к конвенции оценивались в 31,5 тыс. тонн.

Россия, обладавшая самыми большими запасами (около 40 тыс. тонн), досрочно завершила их уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.