Созданная властями Азербайджана рабочая группа посетит Ханкенди 2 октября

Поездка запланирована с целью решения на месте хозяйственных, коммунальных и других вопросов, сообщили в администрации президента Азербайджана

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Образованная азербайджанским руководством рабочая группа посетит город Ханкенди (Степанакерт) 2 октября. Об этом сообщили в администрации президента Азербайджана по итогам очередной встречи представителей центральной власти страны и армян Нагорного Карабаха.

"С целью решения на месте хозяйственных, коммунальных и других вопросов запланирована поездка членов рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе в город Ханкенди 2 октября", - говорится в сообщении.

По данным администрации, представители армянского населения обратились к соответствующим госструктурам республики с просьбой принять меры по организации услуг мобильной связи и теле-, радио- вещания. "В свою очередь ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов проинформировал о процедурах, связанных с процессом реинтеграции и пакете социальных услуг", - указали в Баку.

Как сообщало агентство APA, очередная, третья по счету встреча представителей центральной власти Азербайджана и армян Нагорного Карабаха прошла в городе Евлах. Первая встреча состоялась 21 сентября так же в Евлахе, вторая - 25 сентября в Ходжалы.