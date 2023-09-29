Шольц: ФРГ и пять центральноазиатских стран проведут новую встречу в таком формате

Канцлер Германии назвал особенным событием визит лидеров пяти государств Центральной Азии в Берлин

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители ФРГ и пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана - договорились провести еще одну встречу в подобном формате.

Он назвал особенным событием визит лидеров пяти государств Центральной Азии в Берлин. "Мы опираемся на 30-летние отношения. И мы договорились, что встретимся еще раз в этом формате", - написал Шольц на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, подчеркивается, что "главы государств и правительств договорились о дальнейшем содействии контактам и приветствовали предложение о проведении следующей встречи глав государств Центральной Азии и канцлера Федеративной Республики Германия в Центральной Азии в 2024 году".

Шольц в пятницу принял в своем ведомстве президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В центре переговоров находились в том числе вопросы укрепления регионального сотрудничества.