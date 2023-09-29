Токаев призвал предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане

В этом контексте президент Казахстана указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно поддерживать усилия, направленные на предотвращение гуманитарного кризиса в Афганистане. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на прошедшей в Берлине встрече глав государств Центральной Азии и канцлера Германии.

"Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать усилия международного сообщества и особенно государств Центральной Азии для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране. В этом контексте он указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Президент Казахстана также обратил внимание на такие насущные вызовы для региона Центральной Азии, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик и транснациональная преступность. "Токаев позитивно отозвался об усилиях Германии в купировании этих и других угроз через собственную проектную деятельность, а также в рамках ЕС, ОБСЕ и других международных организаций", - рассказали в офисе главы государства.