На сайте НАТО вышла статья о подготовке к войне против РФ с тактическим ядерным оружием

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Грегори Уивер уверен, что традиционного ядерного сдерживания, основанного на принципе гарантированного взаимного уничтожения в случае полномасштабного конфликта, в случае с Россией недостаточно

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. НАТО опубликовала на своем сайте статью бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона Грегори Уивера, в которой он призывает альянс активно готовиться к возможной войне против РФ с применением тактического ядерного оружия.

Уивер уверен, что традиционного ядерного сдерживания, основанного на принципе гарантированного взаимного уничтожения в случае полномасштабного конфликта, в случае с Россией недостаточно. Он считает, что стратегические ядерные силы "не обладают необходимой гибкостью для обеспечения уверенного сдерживания", поскольку, по его мнению, "не существует гарантии, что тактическое применение ядерного оружия приведет к эскалации на стратегическом уровне".

Эксперт полагает, что между Россией и НАТО возможен военный конфликт с применением исключительно обычных и тактических ядерных вооружений, поэтому НАТО должна быть подготовлена к такому конфликту, "чтобы обеспечить уверенное сдерживание". При этом он утверждает, что именно Россия может начать такой конфликт.

В частности, считает экс-чиновник Пентагона, такой конфликт "может произойти в тот момент, когда США будут отвлечены на войну с Китаем за Тайвань", и американские силы будут разделены между двумя театрами военных действий. В таком случае, по его мнению, превосходство НАТО в обычных вооружениях существенно уменьшится, что вынудит альянс полагаться на ядерное вооружение, чтобы "ответить на образовавшееся российское превосходство". По словам эксперта, НАТО необходим набор постоянно размещенных у российских границ "тактических ядерных возможностей", которые смогут "преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны театра военных действий противника с широким набором ударных возможностей и адекватным подлетным временем".

Уивер оговаривается, что свои расчеты он строит для сценария, в котором украинский конфликт завершился "без ядерной эскалации и без решительной победы России".

Как ранее заявлял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия может первой применить ядерное оружие только в том случае, если в отношении нее будет проявлена агрессия, грозящая существованию государства.