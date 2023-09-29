Въезд по истекшему паспорту, контроль ЕС и надоевший Зеленский. Ситуация вокруг Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, согласно которому те могут без визы пересекать границу России, в том числе по истекшему внутреннему паспорту.

Новая глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова своими основными задачами в работе считает контроль за распределением военной помощи союзников и оказания содействия Киеву в проведении реформ для вступления в Евросоюз.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России за минувшую неделю уничтожили свыше 3,6 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Российские военнослужащие отбили 31 атаку ВСУ на донецком направлении, 12 атак на краснолиманском, 8 - на запорожском и 4 - на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве. На херсонском направлении было уничтожено три диверсионно-разведывательные группы.

ВС РФ за неделю нанесли девять ударов по местам подготовки украинских диверсантов, пунктам размещения военных и наемников. Были, в том числе, уничтожены пункт управления иностранного легиона и два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами. Были также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях, добавили в МО РФ.

ВСУ выводят в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работина в Запорожской области из-за отказа военных выполнять боевые задачи на фоне понесенных потерь, сообщили в ведомстве.

Встреча с президентом

Президент России Владимир Путин рассказал, что получил доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о мужестве российских военных. Глава государства провел встречу с военнослужащими, совершившими подвиг под Урожайным, поблагодарив, назвал их действия во время боя "героизмом в прямом смысле этого слова".

Путин также сказал, что хотел бы обсудить с воюющими на переднем крае бойцами их оценку ситуации в зоне спецоперации, организацию боевой работы, а также перемены за последнее время, чего не хватает. Президент попросил рассказать, на что нужно было бы обратить внимание как "непосредственным командирам, так и тем, кто командует войсками повыше".

По истекшему паспорту

Президент РФ подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины. Они смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному (также дипломатическому и служебному) паспорту, даже если его срок действия истек. Детям потребуется свидетельство о рождении и документы законного представителя.

Без документов можно в виде исключения проехать через территорию России в сопредельные страны. Для этого нужна копия заключения об установлении личности от территориального органа МВД.

Ватикан против

Ватикан считает неправомерным уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), "только потому, что она якобы могла иметь более или менее совместное прошлое с теми, кого сейчас считают врагами", заявил префект Дикастерии по делам восточных церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры. Однако, отдельные лица должны быть судимы "в соответствии с государственным законодательством, если церковь замечена в политических преступлениях", добавил он.

Иерарх затруднился прокомментировать положение наместника лавры митрополита Павла, который был обвинен в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, из-за чего находится под домашним арестом. Гуджеротти, который был апостольским нунцием на Украине, упомянул о личном знакомстве с отцом Павлом и отметил, что тот "много работал над восстановлением лавры".

Производство и контроль

Семь государств ЕС разместили через Европейское оборонное агентство (ЕОА) первый совместный заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины и собственных нужд. Пока нет информации, какие именно государства вошли в эту группу - подтверждено участие лишь Литвы.

Глава представительства ЕС на Украине Катарина Матернова назвала одной из своих приоритетных задач на этой должности контроль за распределением военной помощи союзников. Она добавила, что еще одним направлением ее работы станет помощь Украине в реформах, которые страна должна провести для интеграции в ЕС.

Зеленский надоел

Президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать всему миру, заявил экс-премьер Словакии и фаворит на предстоящих в субботу выборах Роберт Фицо. Он отметил, что "уже наибольшие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный затяжной конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив" и "начинают говорить с Зеленским другим языком".

Фицо напомнил, что Зеленский - внук воина Красной армии, воевавшего с нацистами в годы Второй мировой войны, но в канадском парламенте громче всех аплодировал бывшему эсэсовцу, 98-летнему эмигранту с Украины, "который, встретив его деда во время войны, без малейших сомнений убил бы его".

Победное разнообразие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил сомнение в том, что у Киева и его западных союзников совпадают представления о "победе", к которой они стремятся.

"Нам до этого времени никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: мы вас будем поддерживать до - потом словосочетание - "победа", - сказал Данилов. - А нам нужно четко понимать: они (союзники - прим. ТАСС) с нами идут до победы или они с нами идут определенное время, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы".