В Киеве заявили, что Запад не требует проведения выборов во время боевых действий

При этом, по словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, на Украине знают, что это важная тема для американцев

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Страны Запада не оказывают давления на власти Украины, чтобы добиться проведения в стране выборов во время боевых действий, несмотря на заявления некоторых американских политиков. Об этом заявил на встрече с журналистами глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

"Такой вопрос никто не ставит. Честно. Но мы знаем, что для американцев это важная тема, мы читали высказывания некоторых конгрессменов. Нам таких вопросов никто не задавал", - цитирует агентство РБК-Украина Ермака по вопросу проведения выборов на Украине.

Ермак напомнил позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов на Украине, согласно которой они должны быть законными, международно признанными, а возможность проголосовать должны получить военнослужащие на передовой и беженцы за рубежом. Кроме того, согласно позиции Зеленского, западные страны должны выделить средства для финансирования выборов, чтобы их проведение не оплачивалось за счет государственного бюджета Украины, добавил Ермак.

"Сегодня давления на нас с любой стороны относительно выборов нет. Но мы видели, что в Америке даже во время войны проходили выборы, поэтому в принципе, теоретически можно смотреть, когда будет возможность [провести выборы], и не забывать об этом, потому что это символ демократического общества", - добавил глава офиса президента.

Парламентские выборы должны были пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры Киева настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась и в одном из своих интервью он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит. Выступая 22 сентября на пресс-конференции в Канаде, Зеленский заявил, что украинское общество выступает против выделения бюджетных средств для финансирования выборов, однако не исключил их проведения, если будут решены проблемы, связанные с организацией голосования.