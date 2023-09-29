В Хорватии считают, что ЕС нужно усилить присутствие в Африке для борьбы с миграцией

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович также призвал "укреплять государственные институты в тех странах, которые имеют проблемы с функционированием"

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюзу следует усилить свое присутствие в регионах Северной Африки и Восточного Средиземноморья для более эффективной борьбы с нелегальной миграцией. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на полях саммита государств юга ЕС (EU MED) на Мальте.

"Итак, решаем проблему в [ее] источнике. Решительно защищать внешнюю шенгенскую границу Европейского союза, применять все нормы международного права, уважать европейское право, конечно, также и национальное право, и найти общий ответ, который сделал бы наиболее влиятельным присутствие Европейского союза в странах Северной Африки и государствах Восточного Средиземноморья по сравнению с другими глобальными игроками, которые также очень активны", - приводит слова Пленковича хорватская газета Vecernji list.

Глава правительства Хорватии также призвал "укреплять государственные институты в тех странах [соседних с ЕС регионов], которые имеют проблемы с функционированием". По его словам, за последние 15 лет многие государства Северной Африки и Восточного Средиземноморья "пережили период нестабильности и даже дисфункциональности".

На Мальте проходит очередной саммит объединения EU MED, в состав которого входят Греция, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Португалия, Словения, Франция и Хорватия. По сведениям итальянского агентства ANSA, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу в кулуарах саммита, во время которой обсудят реализацию плана из 10 пунктов в отношении мигрантов, который глава ЕК представила во время визита на итальянский остров Лампедуза вместе с Мелони.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.