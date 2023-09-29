ФРГ и пять стран Центральной Азии договорились о развитии стратегического партнерства

В совместном заявлении говорится, что лидеры "подтвердили решимость и дальше укреплять партнерство между ФРГ и государствами Центральной Азии на основе общих ценностей, а также взаимного уважения и взаимных интересов и продолжать диалог на высоком уровне"

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Германия и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан - договорились о развитии стратегического партнерства. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи лидеров ФРГ и пяти государств Центральной Азии в Берлине.

"В рамках открытого и конструктивного обмена мнениями главы государств и правительств отметили развитие отношений между государствами Центральной Азии и Германией за последние три десятилетия с момента установления дипломатических отношений. Они подчеркнули разнообразное и многогранное двустороннее сотрудничество, а также сотрудничество Германии в Центральной Азии в рамках Европейского союза и многосторонних форматах", - отмечается в тексте.

В то же время лидеры "подтвердили решимость и дальше укреплять партнерство между ФРГ и государствами Центральной Азии на основе общих ценностей, а также взаимного уважения и взаимных интересов и продолжать диалог на высоком уровне". Таким образом, стратегическое партнерство должно быть сосредоточено на экономике и энергетике, климате и окружающей среде, региональном сотрудничестве и прямом обмене между гражданами.

В пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц принял в своем ведомстве лидеров пяти центральноазиатских стран - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В центре внимания переговоров находились в том числе вопросы укрепления регионального сотрудничества. Накануне Шольц провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кацлер ФРГ выразил надежду на то, что Казахстан может помочь Германии стать более независимой от поставок энергоресурсов из России.