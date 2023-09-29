Баку заявил об изъятии более 200 единиц техники у армянских формирований в Карабахе

В Минобороны Азербайджана сообщили, что также изъяты 2 215 единиц стрелкового оружия

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские власти продолжают процесс разоружения армянских формирований в Карабахе после завершения там локальных антитеррористических мероприятий. По сообщению пресс-службы Минобороны республики, изъяты 20 единиц бронетехники, а также 173 автомобиля различного назначения.

Согласно списку, опубликованному на сайте военного ведомства, к 18:00 по местному времени (17:00 мск) также изъяты 2 215 единиц стрелкового оружия, 216 гранатометов, 42 артиллерийских орудия и 59 минометов.

Кроме того, в рамках мер по разоружению было изъято значительное количество боеприпасов. "Переданы 984 ракеты, 5 387 гаубичных и артиллерийских снарядов, 6 653 минометных снаряда, а также более 663 тыс. патронов, гранат и других боеприпасов", - отметили в Минобороны.