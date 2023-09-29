29 сентября, 16:47

Блинкен в начале октября примет участие в двустороннем диалоге по безопасности в Мексике

Госсекретарь США намерен провести переговоры с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе отправляется в Мексику, где примет участие в очередном раунде двустороннего диалога по безопасности. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной по итогам очередного раунда американо-мексиканского экономического диалога в Вашингтоне.

"Алисия, я с нетерпением жду встречи с вами на следующей неделе в Мексике в рамках проведения [раунда] нашего диалога по вопросам безопасности", - сказал глава американской дипломатии. Его будут сопровождать министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, министр юстиции - генеральный прокурор Меррик Гарленд и другие представители вашингтонской администрации высокого ранга. Блинкен намерен провести переговоры с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. 

Теги:
МексикаСШАЛопес Обрадор, Андрес МануэльБлинкен, Энтони
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