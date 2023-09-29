Швейцария подтвердила курс на развитие связей с НАТО

Об этом говорится в опубликованном правительством проекте документа "Внешнеполитическая стратегия на 2024-2027 годы"

ЖЕНЕВА, 29 сентября. /ТАСС/. Швейцария намерена укреплять связи с НАТО, сохраняя при этом статус нейтрального государства. Об этом говорится в опубликованном правительством проекте документа "Внешнеполитическая стратегия на 2024-2027 годы". Этот проект станет предметом обсуждения с кантональными властями и комиссиями по внешней политике обеих палат парламента, прежде чем будет окончательно утвержден в начале 2024 года.

"В связи с меняющейся ситуацией в Европе европейская безопасность становится еще более важной для внешней политики Швейцарии. Хотя ОБСЕ сохраняет важную роль, Швейцария хочет укрепить сотрудничество в области политики безопасности с ЕС и НАТО, а также с двусторонними партнерами", - говорится в документе. Правительство подчеркнуло в этой связи "решимость укреплять политический диалог с НАТО, улучшать оперативную совместимость своей армии, изучать возможность более широкого участия в учениях Альянса и продолжать откомандировывать персонал в штаб-квартиру и центры НАТО".

В то же время правительство утверждает, что Швейцария "не принадлежит ни к одному полюсу мировых держав" и что она "хочет играть роль строителя мостов". "Геополитическая поляризация и формирование блоков вследствие китайско-американского антагонизма не соответствуют ее интересам", - отмечается в документе. Федеральный совет в этой связи заявил о приверженности страны нейтральному статусу, напомнив о результатах недавнего социологического исследования, согласно которому за сохранение нейтралитета высказались 95% опрошенных граждан Швейцарии.

О России в документе правительство сказано, что "двусторонний диалог сильно ограничен, но не прерван". Берн и Москва "поддерживают сотрудничество по конкретным вопросам в многостороннем контексте (например, в Совете Безопасности ООН), которое должно служить выработке глобальных решений".

Власти Швейцарии и прежде заявляли о намерении развивать сотрудничество с НАТО, а также Евросоюзом в военной сфере. В частности, в опубликованном в августе документе "Укреплять возможности обороны" говорилось: "Развивая сотрудничество с НАТО, ЕС и соседними странами, армия может в большей степени воспользоваться опытом и стандартами других вооруженных сил, укрепить свои оборонные возможности и внести вклад в безопасность в Европе".

Ранее Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.