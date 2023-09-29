29 сентября, 17:01,
обновлено 29 сентября, 17:29
Военная операция на Украине

В США заявили, что в случае шатдауна у страны останутся финансы на отправку помощи Украине

При этом, как отметили в Белом доме, Вашингтон обеспокоен и собственными запасами, а также боеготовностью своих сил

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут располагать средствами на отправку помощи Украине в случае возможной приостановки работы федерального правительства страны. Однако, как заявила журналистам директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, Вашингтон обеспокоен и собственными запасами, а также боеготовностью своих сил.

"Очевидно, что есть определенные остатки средств, чтобы продолжать [оказывать поддержку Украине]", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Янг подчеркнула, что "мы также беспокоимся и о наших собственных запасах" с тем, чтобы поставки Украине не сказались на боеготовности США. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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