Миссия ООН в Карабахе оценит гуманитарные потребности населения

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил, что в состав миссии войдут представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, а также других структур

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Направляющаяся в Нагорный Карабах по согласованию с Азербайджаном миссия ООН оценит гуманитарные потребности жителей региона, как тех, кто мог решить остаться в своих домах, так и тех, кто их покидает. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Правительство Азербайджана и ООН достигли соглашения о направлении миссии в регион. Миссия пройдет на этих выходных", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что в состав миссии войдут представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, а также других структур ООН. "У нас не было доступа в Нагорный Карабах на протяжении 30 лет. Поэтому важно, что мы наконец сможем туда попасть, - продолжил он. - Мы попадем в регион по воздуху из Азербайджана. На месте команда проведет оценку текущей ситуации и определит гуманитарные потребности как тех, кто остался в регионе, так и тех, кто выезжает из него".

Дюжаррик добавил, что не может уточнить, как долго будет работать миссия ООН в Карабахе.