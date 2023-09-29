Блинкен не уточнил, откажутся ли в США от помощи Киеву для предотвращения шатдауна

По мнению американского госсекретаря, "шатдауна произойти не должно"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, готова ли она отказаться от попыток добиться выделения Конгрессом США нового крупного пакета помощи Украине для предотвращения временного прекращения работы федеральной исполнительной ветви власти в Вашингтоне (шатдауна) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2024 финансовый год.

"Наша работа, ясно, была бы затронута, поскольку сложнее было бы делать все, что мы делаем для обеспечения национальной безопасности. Поэтому мы призываем Конгресс не делать этот шаг. Я не стану давать комментарии по поводу конкретики возможных законотворческих договоренностей, это зависит от членов Конгресса", - заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах отказа от попыток протолкнуть новый пакет помощи Киеву.

"Но могу только сказать в общих чертах, что шатдауна произойти не должно. Но если он произойдет, то мы сделаем все возможные шаги, чтобы гарантировать, что мы по крайней мере выполняем свои функции по защите национальной безопасности", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Администрация США во главе с президентом-демократом Джо Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в стране 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако целый ряд законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи.