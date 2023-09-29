Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН по обвинению в дискриминации в Карабахе

Ереван призывает суд подтвердить обязательства Баку в отношении отказа "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха"

ГААГА, 29 сентября. /ТАСС/. Армения 28 сентября подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе суда.

"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в суде.

Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".