29 сентября, 17:20,
обновлено 29 сентября, 17:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН по обвинению в дискриминации в Карабахе

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Ереван призывает суд подтвердить обязательства Баку в отношении отказа "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха"

ГААГА, 29 сентября. /ТАСС/. Армения 28 сентября подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе суда.

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"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер "для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в суде.

Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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