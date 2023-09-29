НАТО ожидает от Украины и Польши снятия взаимных претензий без ущерба для военных поставок

Конфликт между странами возник после того, как Варшава отказалась отменить эмбарго на поставки на свой внутренний рынок украинского зерна по истечении срока эмбарго ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. НАТО ожидает от Украины и Польши, что они найдут путь к снятию взаимных претензий без ущерба для польских военных поставок Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

"Я ожидаю и я уверен, что Украина и Польша найдут путь решения этих проблем таким образом, чтобы это не затронуло военную помощь Украине", - сказал Столтенберг.

Конфликт между Украиной и Польшей возник после того, как последняя отказалась отменить эмбарго на поставки на свой внутренний рынок украинского зерна по истечении срока эмбарго ЕС на эти поставки 15 сентября, а Еврокомиссия отказалась его продлевать.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на прошлой неделе заявил, что Варшава больше не поставляет Киеву никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Позднее слова Моравецкого пояснил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, указав, что власти республики передают Украине только то вооружение, поставки которого были согласованы ранее.

Президент Польши Анджей Дуда сегодня в эфире телеканала TVN24 уточнил, что власти страны не намерены передавать Украине современное вооружение, которое закупают для своей армии.