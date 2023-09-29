У Белого дома пока нет данных о возможной встрече лидеров КНР и США

При этом в Вашингтоне отметили, что американский президент Джо Байден заинтересован в такой встрече

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Белый дом в настоящее время не располагает сведениями о возможной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего сказать вам о каких-либо встречах или потенциальных встречах президента, <...> просто нечем с вами поделиться", - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос о возможности встречи Байдена и Си Цзиньпина.

При этом она напомнила, что Байден заинтересован в такой встрече. Также представитель Белого дома указала, что США не стремятся к конфронтации с Китаем.

Американский лидер неоднократно заявлял о стремлении встретиться с Си Цзиньпином, в частности он рассчитывал провести переговоры с китайским коллегой на полях саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Однако во главе китайской делегации на саммит прибыл премьер Госсовета КНР Ли Цян. Как сообщил тогда координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, решение Си Цзиньпина не посещать саммит вызвало разочарование Байдена.