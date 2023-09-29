29 сентября, 17:59
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

СМИ: крупнейшее водохранилище Карабаха перешло под контроль Азербайджана

По данным Report, Государственное агентство водных ресурсов страны приступило к мониторингу ситуации на водохранилище

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Самое крупное водохранилище в Карабахе перешло под контроль азербайджанских сил после начала военной операции 19 сентября. Об этом сообщило агентство Report.

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Агентство не уточнило, когда именно Азербайджан установил контроль над водоемом. ТАСС не располагает официальной информацией по этому вопросу.

Report проинформировал, что Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана приступило к мониторингу ситуации на водохранилище.

Сарсангское водохранилище на реке Тертер было введено в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 556 млн куб. м, полезный объем - 500 млн куб. м. Площадь зеркала на нормальном уровне составляет 1 346 га, длина береговой линии составляет 50,25 км.

По данным Report, водохранилище будет обеспечивать водой 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Агдамском, Агдеринском, Агджабединском, Бардинском, Геранбойском, Евлахском, Тертерском районах.

В новость внесена правка (21:18 мск) - передается с исправлением данных об объеме водохранилища в четвертом абзаце. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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