СМИ: крупнейшее водохранилище Карабаха перешло под контроль Азербайджана

По данным Report, Государственное агентство водных ресурсов страны приступило к мониторингу ситуации на водохранилище

БАКУ, 29 сентября. /ТАСС/. Самое крупное водохранилище в Карабахе перешло под контроль азербайджанских сил после начала военной операции 19 сентября. Об этом сообщило агентство Report.

Агентство не уточнило, когда именно Азербайджан установил контроль над водоемом. ТАСС не располагает официальной информацией по этому вопросу.

Report проинформировал, что Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана приступило к мониторингу ситуации на водохранилище.

Сарсангское водохранилище на реке Тертер было введено в эксплуатацию в 1976 году. Общий объем водохранилища составляет 556 млн куб. м, полезный объем - 500 млн куб. м. Площадь зеркала на нормальном уровне составляет 1 346 га, длина береговой линии составляет 50,25 км.

По данным Report, водохранилище будет обеспечивать водой 95 тыс. га сельскохозяйственных угодий в Агдамском, Агдеринском, Агджабединском, Бардинском, Геранбойском, Евлахском, Тертерском районах.

В новость внесена правка (21:18 мск) - передается с исправлением данных об объеме водохранилища в четвертом абзаце.