Конгрессмены США не смогли утвердить продление финансирования правительства до 31 октября

Против инициативы проголосовали 232 конгрессмена

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали Сенат и Белый дом. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Против инициативы проголосовали 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), ее поддержали 198 республиканцев.

Чтобы избежать приостановки работы правительства (шатдаун), Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 мск воскресенья), когда завершится нынешний финансовый год в стране. Шатдаун может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм.

Инициатива среди прочего предусматривала значительное сокращение госрасходов, коррекцию мер по обеспечению охраны американских границ, а также создание комиссии по изучению ситуации вокруг государственного долга, который в середине сентября превысил отметку $33 трлн. Сокращения не затронули бы расходы на национальную оборону, министерство по делам ветеранов, министерство внутренней безопасности, а также на ликвидацию стихийных бедствий.

Без шансов на успех

Контролирующие Сенат демократы выступили против данного проекта, заявляли, что не намерены одобрять его. Белый дом также сообщил, что в случае утверждения инициативы обеими палатами законодательного органа президент США Джо Байден наложит на него вето.

Как подчеркнула пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер, конгрессмены-республиканцы "сейчас втрое усилили свои требования по ликвидации программ, на которые рассчитывают миллионы трудолюбивых семей, предлагая разрушительное сокращение на 30% расходов". По ее мнению, республиканцы "нарушают свое слово, отказываются от двухпартийной сделки, <...> ведут страну к <...> шатдауну, который нанесет ущерб экономике и национальной безопасности" США. "Путь к финансированию правительства уже намечен Сенатом при двухпартийной поддержке - республиканцы в Палате представителей просто должны его принять", - отметила она. Пресс-секретарь рассказала журналистам, что Байден, который обычно отправляется на выходные в штат Делавэр, пятницу, субботу и воскресенье проведет в американской столице.

Выступавшая перед журналистами директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что потенциальная приостановка работы правительства страны, по ее оценкам, может привести к снижению ВВП на 0,1-0,2%. При этом она добавила, что эти потери могут быть компенсированы в следующем квартале. "Наш анализ ситуации с приостановкой работы [правительства] зависит от того, как долго она будет продолжаться. Но можно ожидать, что ВВП снизится примерно на 0,1-0,2%, с чем согласны большинство экономистов. Есть уверенность в том, что если это произойдет, то экономика сможет восполнить эти потери ВВП в следующем квартале. Так что, может быть, это и не окончательная потеря, но зачем рисковать нашей экономикой ради искусственного приостановления работы [правительства]?" - отметила она.

Янг также ожидает, что Байден и лидеры Конгресса в ближайшее время проведут переговоры. По ее словам, "все еще есть шанс", что Соединенным Штатам удастся избежать шатдауна. "Я сохраняю оптимизм, потому что у нас есть полтора дня", - добавила она.

Даже если Сенат примет свой проект, который продлевает финансирование правительства до 17 ноября, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что не будет выносить его на голосование в нижней палате законодательного органа.