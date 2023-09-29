В Греции заявили о необходимости быстро оказывать помощь странам ЕС

Мера необходима из-за климатического кризиса, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 29 сентября. /ТАСС/. Климатический кризис оказывает влияние на средиземноморский регион в чрезмерной степени, что должно заставить европейские инстанции действовать немедленно, финансовая помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, должна оказываться очень быстро. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместных заявлений по окончании рабочего заседания саммита Med9 на Мальте. Его выступление транслировал телеканал ERT NEWS.

Мицотакис поблагодарил все страны, которые оказали помощь Греции в борьбе с катастрофическими пожарами, охватившими ее минувшим летом. "Это было очень трудное лето, мы столкнулись с очень тяжелыми пожарами и наводнениями, наихудшими в нашей истории, - сказал премьер, обращаясь к участникам саммита. - Климатический кризис оказывает влияние на средиземноморский регион в чрезмерной степени, и это должно не просто беспокоить, но и заставить действовать немедленно всех нас. Рад, что вы согласны с содержанием послания, которое я вам направил и которое по сути говорит, что мы должны действовать намного быстрее в том, что касается европейского вклада, чтобы предоставить помощь пострадавшим от этих природных катастроф".

Мицотакис подчеркнул, что страны ЕС должны сотрудничать более комплексно в вопросах предотвращения стихийных бедствий, чтобы обеспечить баланс между повесткой в сфере долгосрочного смягчения проблемы и между краткосрочными ее решениями. Это необходимо для уверенности граждан в том, что решение найдут. "Потому что в данный момент у нас нет такого сбалансированного подхода, особенно когда мы смотрим на европейские фонды, которые имеются в распоряжении для немедленной финансовой помощи пострадавшим странам и районам от природных бедствий, - продолжил глава правительства. - Мы должны помнить, что эти природные катастрофы влияют не только на наши страны, страны ЕС, но и на государства по соседству на юге. И когда катастрофа происходит в тот момент, когда государство функционирует в недостаточной степени, то ее последствия во много раз увеличиваются. Тот же циклон, который привел к гибели менее 20 человек в Греции, обернулся гибелью более 10 тыс. человек в Ливии. Это лишь сравнение по поводу того, какую разницу изменения климата имеют, когда они происходят в организованной стране, а когда в государстве, которое сталкивается с серьезными проблемами".

Критерии для законной миграции

Говоря о миграции, Мицотакис заявил, что полностью согласен с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в отношении плана действий из 10 пунктов, который подготовила глава Еврокомиссии. Премьер заявил, что на европейском уровне есть прогресс по этому вопросу, и подчеркнул, что европейские государства, а не перевозчики мигрантов, должны решать, кто будет въезжать в ЕС, а кто нет. "Более безопасно, чтобы государства могли гарантировать, что лодки не отправятся от берегов в Средиземное море и удастся избежать прибытия мигрантов", - сказал Мицотакис, отметив, что имеет в виду отношения ЕС с Турцией и необходимость установления критериев для просителей убежища. "Давайте займем общую позицию. Мы должны предоставить возможность тем, кто хочет прибыть, чтобы помочь и внести свой вклад в развитие Европы, но на наших собственных условиях", - сказал греческий премьер.

Что касается вопросов финансового управления со стороны ЕС, то Мицотакис выразил мнение, что не следует повторять ошибки прошлого, которые требуют проведения бюджетных корректировок, ведущих к дальнейшей рецессии. "Давайте вернемся к предложению Еврокомиссии, которое дает государствам гибкость, позволяющую им самим проводить свою финансовую корректировку и иметь инвестиции для защиты нашей автономии", - подчеркнул глава правительства.