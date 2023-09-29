Эрдоган пригласил Илона Маска посетить в 2024 году техновыставку Турции

Президент Турции отметил, что вместе с владельцем компаний SpaceX и Tesla они смогут внести большой вклад в дела страны и человечества во многих областях с помощью сотрудничества на основе взаимной выгоды

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил владельца компаний SpaceX и Tesla Илона Маска посетить технологическую выставку Teknofest в Турции в 2024 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Дорогой Илон Маск, мы будем очень рады видеть тебя в следующем году на крупнейшем в мире фестивале авиации, космоса и технологий Teknofest. Верю, что мы внесем большой вклад в дела нашей страны и человечества во многих областях с помощью сотрудничества на основе взаимной выгоды. Надеюсь на скорую встречу", - написал он.

Ранее Эрдоган сообщил турецким СМИ во время визита в Нью-Йорк, что обсуждал с Маском как инвестиции компании Tesla в Турции, так и совместные шаги в области космических исследований. Тогда же он сообщил, что пригласил предпринимателя на техновыставку в Измир, и Маск обещал постараться приехать.

Сам Маск ранее поздравил в сети X участников Teknofest и самого Эрдогана. "Спасибо, президент Эрдоган, за приглашение. Я с нетерпением жду возможности присутствовать лично [на выставке] в следующем году, а также обсудить дальнейшие возможности для инвестиций в Турцию", - написал он.

Teknofest является одной из основных в Турции ежегодных технологических выставок. На ней публике представляются последние достижения оборонной промышленности и других научно-технических сфер. Основной площадкой выставки является территория бывшего аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Также в течение года она проходит в Анкаре и Измире.