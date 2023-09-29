Иск Армении против Азербайджана из-за событий в Карабахе поступил в Международный суд

Заявление содержит 10 пунктов

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Исковое заявление Армении против Азербайджана в связи с событиями в Карабахе поступило в Международный суд ООН с просьбой о применении временных мер (CERD). Иск опубликован на сайте суда.

"В Международный суд ООН поступило исковое заявление Армении против Азербайджана с просьбой о применении временных мер с целью реализации прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" - отмечается в документе.

Иск содержит 10 пунктов, среди которых требование к Азербайджану, по которому Баку должен воздержаться от принятия любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение его обязательств по CERD. Азербайджан также должен воздержаться от любых действий, прямо или косвенно направленных или влияющих на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха.