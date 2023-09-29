СМИ: глава ЕК может посетить в этом году Канаду для обсуждения помощи Киеву

По данным телеканала CTV, планирование визита фон дер Ляйен еще не началось, но это вопрос самого ближайшего времени

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен до конца года может посетить Канаду для обсуждения дальнейшей помощи Украине, а также возможного присоединения Оттавы к научно-исследовательской программе Евросоюза Horizon Europe. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на посла ЕС в североамериканской стране Мелиту Габрик.

По ее данным, планирование визита фон дер Ляйен еще не началось, но это вопрос самого ближайшего времени.

Программа поддержки исследований и инноваций ЕС Horizon Europe нацелена на расширение обмена учеными, преподавателями и студентами между странами ЕС и государствами-партнерами, а также поощрение трансграничной научной деятельности. Ее бюджет - около €100 млрд на период 2021-2027 гг.