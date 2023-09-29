Минобороны Британии передало НАТО командование над армейским батальоном для защиты Косова

Совет НАТО ранее разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента KFOR для стабилизации ситуации, которая значительно обострилась после перестрелки, произошедшей в ночь на 24 сентября

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Великобритании передало НАТО командование над одним из батальонов Сухопутных войск ВС королевства. Как говорится в сообщении ведомства, это необходимо, чтобы в случае необходимости альянс мог оказать поддержку непризнанному Косову.

"В свете текущей ситуации в Косове мы передали НАТО командование 1-м [механизированным] батальоном Королевского полка принцессы Уэльской, входящим в резерв контингента Сил НАТО для Косова (KFOR), чтобы альянс мог оказать [Косову] поддержку, если это потребуется", - сказано в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Ранее Совет НАТО разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента KFOR для стабилизации ситуации, которая значительно обострилась после перестрелки, произошедшей в ночь на 24 сентября. Премьер самопровозглашенного Косова Альбин Курти впоследствии опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщал, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили троих сербов и тяжело ранили еще двоих.

В обращении к нации вечером 24 сентября президент заявил, что представители KFOR фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова. По его словам, представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов. Он добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявил, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".