В США заявили, что не откажутся помогать Украине из-за риска эскалации с Россией

Как считает помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, наиболее верная позиция Белого дома по этому вопросу заключается в том, чтобы учитывать возможность усиления напряженности между странами, но не быть в связи с этим "парализованными"

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация США учитывает опасность эскалации между Москвой и Вашингтоном вследствие поддержки американской стороной Украины, но не считает нужным прекращать из-за этого оказание военной помощи Киеву. Такую позицию изложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американскому изданию The Atlantic.

"Этот вопрос не дает мне спать по ночам, - отметил он, говоря о риске роста эскалации между США и РФ. - И, если бы это было не так, меня следовало бы уволить. Поскольку это серьезный вопрос, в котором ставки высоки".

"Споры в Вашингтоне [относительно этого] сводятся в основном к двум противоборствующим крайностям", - рассказал Салливан. По его словам, сторонники первой точки зрения заявляют: "Вы трус, если даже размышляете об эскалации со стороны России или о применении ядерного оружия. Как вы можете даже думать об этом?" По его словам, другая крайность состоит в том, что "не нужно делать ничего для помощи Украине, потому что это автоматически означает, что будет третья мировая война", - пояснил он.

"Как и в большинстве случаев, ответ где-то посередине между этими двумя [позициями]", - полагает помощник президента США. По его мнению, верная для США позиция заключается в следующем: "Нам нужно размышлять и учитывать возможную эскалацию. А с другой стороны, мы не должны быть парализованными из-за этого. И мы не были парализованы этим, учитывая отправку нами огромных объемов современных вооружений на Украину".

"Да, мы думаем о том, каковы последствия нашей поддержки, характер нашей поддержки, ее объемов, масштабов и [технической] сложности, - добавил Салливан. - Но этот вопрос также не препятствует тому, чтобы мы делали то, что считаем нужным для предоставления Украине средств, требуемых ей для успеха на поле боя".