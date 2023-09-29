МИД Кипра заявил, что страна рассматривает возможность размещения беженцев из Карабаха

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государство готово оказать немедленную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам

НИКОСИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Кипра рассматривают возможность размещения на территории страны армянских беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел островного государства.

"Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам - карабахским армянам, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматривается также возможность размещения в нашей стране ряда перемещенных [лиц из числа карабахских] армян, если возникнет такая необходимость", - отметили в кипрском внешнеполитическом ведомстве.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет подразделений Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 29 сентября в Евлахе прошла очередная, третья по счету подобная встреча.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По информации Еревана, в Армению из Карабаха прибыло уже более 98 тыс. человек. Население НКР до начала военных действий 19 сентября составляло около 120 тыс. человек.