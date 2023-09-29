29 сентября, 20:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Кипра заявил, что страна рассматривает возможность размещения беженцев из Карабаха

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государство готово оказать немедленную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам

НИКОСИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Кипра рассматривают возможность размещения на территории страны армянских беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел островного государства.

"Правительство Кипра готово оказать немедленную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам - карабахским армянам, которые тысячами покидают дома своих предков. В этой связи рассматривается также возможность размещения в нашей стране ряда перемещенных [лиц из числа карабахских] армян, если возникнет такая необходимость", - отметили в кипрском внешнеполитическом ведомстве.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет подразделений Вооруженных сил Армении, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 29 сентября в Евлахе прошла очередная, третья по счету подобная встреча.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По информации Еревана, в Армению из Карабаха прибыло уже более 98 тыс. человек. Население НКР до начала военных действий 19 сентября составляло около 120 тыс. человек. 

Теги:
КипрСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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