Страны юга ЕС выступили за назначение посланника ООН по Кипру

Участники объединения государств юга Евросоюза выступили за урегулирование кипрского вопроса на основе резолюций СБ ООН

НИКОСИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Участники объединения государств юга Евросоюза (EU MED) выступают за урегулирование кипрского вопроса на основе резолюций Совета Безопасности ООН и поддерживают скорейшее назначение посланника организации по Кипру. Об этом говорится в итоговом документе очередного саммита группы, прошедшего на Мальте.

"Мы также по-прежнему полностью привержены всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы согласно соответствующим резолюциям СБ ООН <...> С этой целью мы призываем к скорейшему возобновлению переговоров и назначению посланника Организации Объединенных Наций, который окажет решающую поддержку этому процессу", - отмечается в документе.

"Решение неурегулированных вопросов должно осуществляться мирными средствами и при полном соблюдении международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву. Суверенитет и территориальная целостность всех государств - членов ЕС должны быть сохранены, а их права уважаться", - подчеркнули в EU MED.

На Мальте в пятницу прошел очередной, десятый по счету саммит объединения EU MED, в состав которого входят Греция, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Португалия, Словения, Франция и Хорватия. Он был посвящен борьбе с нелегальной миграцией и другими вызовами, стоящими перед средиземноморскими странами ЕС. Очередная встреча лидеров EU MED состоится в Никосии.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.