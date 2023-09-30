В Словакии пройдут парламентские выборы

Прогнозы по победителю разнятся

ПРАГА, 30 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы депутатов однопалатного Национального совета (парламента) пройдут в субботу в Словакии. Это уже четвертые досрочные выборы и девятые по счету парламентские выборы на многопартийной основе в истории суверенного государства, провозглашенного 1 января 1993 года.

Около 4,3 млн избирателей Словакии, население которой составляет 5,449 млн жителей, определят, какие из 25 зарегистрированных для участия в выборах политических субъектов - 24 партии и одна партийная коалиция - проведут своих кандидатов в 150-мандатный высший законодательный орган. Согласно словацкому законодательству, участвующим в выборах партиям, чтобы пройти в Национальный совет, необходимо собрать не менее 5% голосов избирателей, а партийным коалициям - не меньше 7%.

В Словакии примерно 6 тыс. избирательных участков откроются в 07:00 (08:00 мск) и завершат работу в 22:00 (23:00 мск). После этого ожидается публикация итогов экзитпола. Окончательные результаты выборов должны быть оглашены в воскресенье, 1 октября. Участвовать в волеизъявлении имеют право граждане, достигшие 18 лет. Впервые отдать свой голос на парламентских выборах смогут около 185 тыс. граждан.

Прогнозы по победителю

Социологические прогнозы по поводу победителя предстоящих выборов разнятся. Фаворитами являются возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо оппозиционная партия "Направление - социальная демократия" и левоцентристское политическое движение "Прогрессивная Словакия", которое поддерживают сторонники действующих властей республики.

В Словакии за четыре дня до голосования были распространены итоги двух опросов избирателей. Согласно одному из них, лидерство в рейтинге популярности удерживает партия Фицо, результаты второго показывают, что в фавориты вышло движение "Прогрессивная Словакия". При этом отрыв этих политических сил друг от друга минимален.

Итоги опроса 1 411 респондентов социологическим агентством NMS Market Research Slovakia с 21 по 24 сентября по заказу братиславской газеты SME свидетельствуют, что "Прогрессивная Словакия" победит на выборах, набрав 19,7% голосов избирателей, а "Направление - социальная демократия" получит 19,4% голосов. Результаты исследования социологического агентства Focus по заказу братиславского телеканала Markiza, которое проводилось с участием 1 017 опрошенных с 22 по 26 сентября, говорят о лидерстве социал-демократов с поддержкой 18% избирателей при получении конкурентами 16,6% голосов. В Национальный совет, согласно итогам последних опросов избирателей, пройдут от шести до восьми политических объединений.

Тем не менее большинство словацких политологов, комментируя итоги опросов избирателей, выражают мнение, что "Направление - социальная демократия" имеет наибольшие шансы победить на выборах. Букмекеры также прогнозируют победу партии Фицо, а также утверждают, что он возглавит новое правительство республики. Ставки в букмекерских конторах страны на то, что премьером станет Фицо, значительно выше, чем на других политиков, партии которых добиваются мест в Национальном совете.

Отношение к конфликту на Украине

Позиция "Направления - социальная демократия" по вопросу оказания Словакией военной помощи Украине значительно отличается от других крупных политических партий, добивающихся для своих представителей парламентских кресел. Социал-демократы выступают против направления оружия и боеприпасов Киеву при продолжении оказания иных видов поддержки с упором на гуманитарную.

"Если моя партия будет частью правительства, то мы больше не будем отправлять на Украину ни оружие, ни боеприпасы, - заявил недавно Фицо. - Наивно думать, что Россия покинет Крым. Наивно думать, что Россия когда- либо откажется от контролируемой ею территории". По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны". Он призвал ЕС и США использовать свое влияние для давления на Украину и Россию с целью заключения компромиссного мирного соглашения.

"Направление - социальная демократия" анонсировала, что в случае вхождения во власть по итогам парламентских выборов намерена расширить запрет на ввоз в Словакию дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. К введенному республикой до конца текущего года в одностороннем порядке эмбарго на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника может добавиться, в частности, сахар. Поставки с Украины, как говорят партийные руководители, наносят серьезный ущерб словацким фермерам.

Создание правительства

Президент Словакии Ззузана Чапутова заявила ранее, что поручит сформировать новое правительство лидеру партии, добившейся наибольшего успеха на выборах. Президент, назначающая кабмин, не намерена тормозить его создание и обеспечит демократический процесс передачи власти.

Между тем, согласно словацким политологам, переговоры о создании правительственной коалиции могут затянуться, если расстановка политических сил в парламенте по итогам выборов окажется сложной и не позволит обеспечить поддержку большинства депутатов формируемому правительству.