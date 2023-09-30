В Абхазии торжественно отметят 30-летие победы и независимости

Основные мероприятия пройдут в столице республики

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Тридцатилетие победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. отметят в субботу по всей республике. Основные мероприятия пройдут в столице Абхазии - Сухуме.

С 09:00 начинается возложение венков и цветов к Мемориалу славы, где захоронены останки погибших защитников Отечества. В церемонии примут участие руководство Абхазии, многочисленные гости из России, Южной Осетии, Приднестровья, а также представители абхазской диаспоры из Турции, Иордании, Ливана. Затем цветы возложат к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, с именем которого связывают победу в войне с Грузией.

В 11:00 на площади Свободы в Сухуме начинается военный парад, и первыми по главной площади страны пройдут ветераны, в числе которых и добровольцы из республик Северного Кавказа, Юга России и разных российских городов. Торжественным маршем вслед за ними пройдут парадные расчеты Вооруженных сил и всех силовых структур Абхазии, а также военнослужащие Министерства обороны Южной Осетии, российской военной базы, дислоцированной в Гудауте, погрануправления ФСБ России в Абхазии, казаки, всего около 1 700 человек. За парадными расчетами проследует более 70 единиц военной техники и самолеты ВВС Абхазии. Завершает действо на площади Свободы акция "Бессмертный полк", в рамках которой по главной площади столицы пронесут фотографии защитников Абхазии, погибших во время войны и умерших уже в мирное время.

После военного парада столичная мэрия организует "Сухумское подворье" - прямо на берегу моря недалеко от Абхазского драмтеатра все желающие могут испробовать блюда абхазской кухни от различных ресторанов и кафе города. В 15:00 в Сухуме торжественно откроется новый мост через реку Басла, который позволит продлить набережную еще на 800 метров в сторону района Синоп.

В 20:00 на городском стадионе Сухума "Динамо" состоится масштабное театрализованное представление с участием эстрадных, хореографических и театральных коллективов республики. Кульминацией праздника станет красочный салют, который будет запущен с Сухумской горы и будет виден со всех частей столицы.

Гости торжества

Для участия в торжественных мероприятиях в республику приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Башкортостана, Южной Осетии, Приднестровья.

За неделю до празднования в республику были приглашены родственники погибших добровольцев, чтобы они могли отдохнуть и принять участие в торжествах. Также в Абхазии находятся ветераны - добровольцы с семьями, представители абхазской диаспоры Турции, Иордании и Ливана.

В связи с торжествами в Сухуме 30 сентября с 06:00 и до 13:00 будет временно ограничено передвижение автотранспорта по центральным улицам, общественный транспорт в этот день будет работать бесплатно.

Накануне празднования Служба государственной безопасности Республики Абхазия сообщила на своем сайте о том, что запрещено использование квадрокоптеров (дронов) для производства видеосъемок военного парада и других мероприятий 30 сентября.

30 сентября 1993 года завершилась грузино-абхазская война, длившаяся 413 дней. Войска Госсовета Грузии были выдворены с территории Абхазии, на границе по реке Ингур водружен государственный флаг республики. В календаре Абхазии этот день значится как День победы и независимости.

В войне с абхазской стороны погибли до 3 тысяч военнослужащих и мирных граждан, около 5 тысяч получили ранения, 200 пропали без вести.