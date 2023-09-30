В Буркина-Фасо заявили, что сейчас выборы не являются приоритетом

Президент переходного периода в Буркина-Фасо Ибрагим Траоре отметил, что "индивидуальные свободы не должны стоять выше коллективных"

ТАСС, 30 сентября. Президент переходного периода в Буркина-Фасо Ибрагим Траоре заявил журналистам в пятницу, что выборы не пройдут, пока не будет обеспечена полная безопасность страны.

"Выборы не являются для нас приоритетом. Безопасность является. Выборов не будет до тех пор, пока все жители Буркина-Фасо не смогут проголосовать, и пока кандидаты не смогут свободно ходить по улицам", - передает агентство AIB слова Траоре.

Он добавил, что "индивидуальные свободы не должны стоять выше коллективных", и "нужно уметь общаться во время войны".

После этого Ибрагим Траоре также заявил, что смещенный в результате переворота президент Поль-Анри Сандаого Дамиба "может вернуться домой [в Буркина-Фасо]" в любое время. После государственного переворота в 2022 году Дамиба уехал в Того.

Ранее власти Буркина-Фасо заявили, что во вторник, 26 сентября, силы безопасности страны предотвратили попытку госпереворота. Согласно послу РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексею Салтыкову, обстановка в стране после попытки переворота нормализовалась.

Траоре пришел к власти после того, как группа военных во главе с ним совершила 30 сентября прошлого года государственный переворот, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента. Дамиба, который пришел к власти в январе 2022 года также в результате госпереворота, подписал 2 октября документ о добровольном уходе с поста президента. Траоре принял 21 октября присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо. Новая власть в стране приняла выдвинутые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) условия, включая отказ от судебных и иных преследований Дамибы и его сторонников, а также обязательное проведение к 1 июля 2024 г. свободных президентских выборов.