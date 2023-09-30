Дипломат Ламберт возглавил аппарат Госдепа по координации политики в отношении КНР

Ранее он работал в американском посольстве в Пекине

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Американский дипломат Марк Ламберт назначен заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Китая и Тайваня и руководителем аппарата дипведомства США по координации политики в отношении КНР. Об этом говорится в опубликованном заявлении Госдепартамента.

"Сегодня мы приветствуем Марка Ламберта в качестве координатора по Китаю и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Китая и Тайваня в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана [Госдепартамента США]", - отмечается в документе. В нем констатируется, что Ламберт является кадровым дипломатом и ранее курировал вопросы, касающиеся Австралии, Монголии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и нескольких островных государств в Тихом океане. Он также в прошлом работал в посольстве США в Пекине.

Как отмечается в заявлении, у Ламберта "большой опыт работы по вопросам, касающимся КНР, выработки согласованной политики с союзниками и партнерами" США, а также "защиты целостности международной системы". Госдепартамент подчеркивает, что политика США в отношении Китая является для Вашингтона сейчас "самым сложным и важным геополитическим вызовом".

Аппарат по координации политики в отношении Китая был создан в декабре 2022 года. Его ранее возглавлял Рик Уотерс. Согласно замыслу американской стороны, эта структурная единица внешнеполитического ведомства позволит "ответственным образом управлять конкуренцией с Китайской Народной Республикой", продвигать идеи Вашингтона по созданию "открытой, инклюзивной международной системы". Как ранее заявляли в Госдепартаменте, создание отдела является "ключевым компонентом" сформированной госсекретарем США Энтони Блинкеном повестки дня в деле модернизации ведомства.