Власти Словении выделят в 2024 году почти €420 млн на науку и инновации

Правительство страны решило увеличить поддержку науки и инноваций, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию

ЛЮБЛЯНА, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Словения выделят на науку и инновации в 2024 году почти €420 млн. Об этом в пятницу сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на министерство высшего образования, науки и инноваций республики.

Как указывает ведомство, правительство страны решило продолжить и увеличить поддержку науки и инноваций, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию и необходимость ликвидации последствий наводнения в первой половине августа.

28 сентября правительство Словении утвердило бюджет на 2024 и 2025 годы, в следующем году расходы увеличатся на €1 млрд из-за необходимости ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны наводнения. Согласно одобренному бюджету, в 2024 году доходы составят €14 млрд, расходы - €16,2 млрд. В 2025 году доходы ожидаются в размере 14,56 млрд, а расходы - €15,8 млрд. Главным приоритетом, по словам главы министерства финансов, является финансирование мер по ликвидации последствий наводнения.