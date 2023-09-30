В Венесуэле назвали конференцию депутатов РФ и Латинской Америки путем к сближению народов

Председатель парламента республики Хорхе Родригес также сообщил, что в ходе мероприятия планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и венесуэльской Национальной ассамблеей

КАРАКАС, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес считает, что Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка", которая пройдет в Москве с 30 сентября по 2 октября, поспособствует сближению народов и парламентов двух стран.

"Конференция послужит сближению наших народов и парламентов", - заявил Родригес по прибытии в российскую столицу государственному телеканалу Venezolana de Television. Он указал на "возникновение многочисленных полюсов сотрудничества и сближения в видении политического развития" РФ и Венесуэлы.

"Венесуэла привезла послание мира, надежды, послание нового мира, который уже стал реальностью", - заявил Родригес и подчеркнул, что "старый однополярный мир с одним жандармом, который пытается контролировать всю планету, уже исчез".

Глава венесуэльской делегации отметил, что конференция представляет возможность "обмена мнениями с коллегами из Государственной думы". На полях международной парламентской конференции планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Государственной думой и Национальной ассамблеей Венесуэлы, в котором будет установлена юридическая база межпарламентского взаимодействия.