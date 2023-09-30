Трамп во время выступления изобразил потерявшегося на сцене Байдена

Нынешнему американскому лидеру в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления в городе Анахайм (штат Калифорния) изобразил нынешнего американского лидера Джо Байдена, который нередко попадает в курьезные ситуации и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы.

"Послушайте, парень не может найти выход со сцены. Вот сцена, я никогда не видел эту глупую сцену раньше, но если я пойду налево, увижу ступеньки, если пойду направо - тоже ступеньки. А этот парень [не понимает]: "Где я? Где я черт возьми?", - сказал Трамп.

Байдену в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. В апреле он объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году.