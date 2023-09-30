30 сентября, 03:10

Глава МИД Индии и министр обороны США обсудили развитие партнерства в сфере обороны

В минобороны Соединенных Штатов сообщили, что стороны обменялись мнениями по различным вопросам безопасности, включая недавние события в Восточной Азии и регионе Индийского океана

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сентября /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который находится с визитом в Вашингтоне, и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

"Рад встрече с министром обороны Ллойдом Остином. Состоялся продуктивный разговор о нашем двустороннем сотрудничестве в сфере обороны. Полезный обмен мнениями по проблемам глобальной безопасности", - написал Джайшанкар на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В свою очередь минобороны США сообщило, что стороны обменялись мнениями по различным вопросам безопасности, включая недавние события в Восточной Азии и регионе Индийского океана.

"Госсекретарь Остин и министр Джайшанкар обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны, включая расширение оборонно-промышленного сотрудничества и совместное производство оборонной продукции; оптимизированные логистические процедуры для расширения оперативного сотрудничества; и продолжение реализации Экосистемы ускорения обороны Индии и США. (India-United States Defence Acceleration Ecosystem, INDUS-X)", - указало американское ведомство. 

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