30 сентября, 03:38

В Пекине состоялась церемония возложения венков к памятнику народным героям

В мероприятии приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие члены высшего руководства Китая, оно приурочено к Дню памяти жертв

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Церемония возложения венков к памятнику народным героям состоялась на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. В ней приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин и другие члены высшего руководства КНР. Мероприятие транслировалось по центральному китайскому телевидению.

Церемония приурочена к Дню памяти жертв, который предшествует национальному празднику - Дню образования КНР 1 октября.

День памяти жертв был утвержден в 2014 году наряду с двумя другими датами - Днем победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Днем памяти жертв Нанкинской резни.

В 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли закон о защите чести и достоинства павших, в соответствии в которым запрещается совершать действия, порочащие память национальных героев. Также недопустимо прославлять агрессоров и их пособников. 

Теги:
Китай
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