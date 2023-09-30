В Абхазии надеются на продолжение процесса признания независимости

Президент республики Аслан Бжания отметил, что поэтому вопросу ведется работа с Россией

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Работа по признанию независимости Абхазии другими странами продолжается совместно с Российской Федерацией, власти республики рассчитывают, что процесс признания ее государственности продолжится, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Мы над этим работаем вместе с РФ и надеемся на то, что процесс признания независимости Абхазии будет продолжен. Соответствующую работу ведет наш МИД. У нас есть определенные контакты с Белоруссией. <…> Очень многое будет зависеть от наших экономических возможностей и экономических контактов. Экономика во многом является фундаментом для возникновения взаимного интереса и установления дипломатических отношений в последующем", - сказал Бжания.

По его словам, в настоящее время Абхазия активно развивает сотрудничество со странами, ранее признавшими ее независимость, в частности, с Никарагуа, Венесуэлой, Сирией.

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством этих государств, сотрудничаем на уровне ведомств. В силу объективных причин, к сожалению, пока не можем сказать, что на этом этапе реализуются какие-то экономические проекты. Скорее, речь идет о взаимной поддержке - моральной, дипломатической и в некоторых случаях координация наших внешнеполитических устремлений. Идет культурный обмен, обмен делегациями на самых разных уровнях. Наши представители участвовали в выборных процессах в этих странах, их представители в качестве наблюдателей присутствовали на выборах главы абхазского государства", - отметил президент Абхазии.

30 сентября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Победы и независимости. 30 лет назад в этот день территория республики была освобождена от грузинских войск, что положило конец грузино-абхазскому конфликту. В ходе боевых действий 1992-1993 годов в регионе погибли около 17 тыс. человек. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. Независимость Республики Абхазия признали также такие страны - члены ООН, как Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.