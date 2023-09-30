Бжания заявил, что Абхазия выступает за продолжение Женевских дискуссий

Президент республики отметил, что добавил, что при этом не подлежит обсуждению независимый статус Республики Абхазия

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Абхазия выступает за продолжение Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, несмотря на то, что прошедшие более 50 раундов не привели к подписанию документа о неприменении силы со стороны Грузии, сообщил в интервью ТАСС президент Абхазии Аслан Бжания.

"Уже более 50 раундов международных дискуссий состоялось, но пока, к сожалению, не удалось достичь подписания документа, обязывающего стороны не применять силу при решении межгосударственных вопросов. <…> Разговаривать надо в любом случае, вне всякого сомнения, какой бы длительный характер это ни носило <...>. Мы доносим свою правду, наша позиция справедлива, поэтому мы будем разговаривать", - сказал Бжания.

Он добавил, что при этом не подлежит обсуждению независимый статус Республики Абхазия.

"Мы хотим жить и иметь нормальные добрососедские отношения со всеми соседями, в том числе и с Грузией. Если не брать во внимание президента, остальные руководители Грузии по тому, как они ведут себя в нынешней острой ситуации - прагматики, и я не исключаю, что дискуссии в Женеве могут к чему-то привести. Думаю, что они понимают, что мир - это условие для развития и Абхазии, и Грузии", - отметил Бжания.

30 сентября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Победы и независимости. 30 лет назад в этот день территория республики была освобождена от грузинских войск, что положило конец грузино-абхазскому конфликту. В ходе боевых действий 1992-1993 годов в регионе погибли около 17 тыс. человек. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. Независимость Республики Абхазия признали также такие страны - члены ООН, как Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.