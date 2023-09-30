В Словакии началось голосование на парламентских выборах

По прогнозам политологов, наибольшего успеха на выборах может добиться возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия"

БРАТИСЛАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах депутатов однопалатного Национального совета (парламента) началось в 07:00 (08:00 мск) в Словакии. В республике открылись примерно 6 тыс. избирательных участков, которые завершат работу в 22:00 (23:00 мск).

Около 4,3 млн избирателей Словакии, население которой составляет 5,449 млн жителей, определят, какие из 25 зарегистрированных для участия в выборах политических субъектов (24 партии и партийная коалиция) проведут своих кандидатов в 150-мандатный высший законодательный орган. Согласно словацкому законодательству, участвующим в выборах партиям, чтобы пройти в Национальный совет, необходимо собрать не менее 5% голосов избирателей, а партийным коалициям - не меньше 7%.

Наибольшего успеха на выборах, согласно прогнозам политологов, может добиться возглавляемая экс-премьером страны Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия". Тем не менее, она, как следует из опросов избирателей, не сможет получить большинство в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство и будет вынуждена искать там партнеров для создания эффективной правительственной коалиции.

Результаты выборов станут известны в воскресенье.

В голосовании на парламентских выборах обладают правом участвовать граждане, достигшие 18 лет. Впервые отдать свой голос смогут около 185 тыс. словаков. Это уже четвертые досрочные выборы и девятые по счету парламентские выборы на многопартийной основе в истории суверенного государства, провозглашенного 1 января 1993 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись 29 февраля 2020 года, победу тогда одержали либеральные партии.