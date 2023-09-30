Экс-премьер Словакии заявил, что поставки вооружений Украине приводят только к убийствам

Роберт Фицо отметил, что у страны больше нет вооружений, которые можно было бы передать Киеву

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поставки вооружений Украине западными странами приводят лишь к дальнейшему кровопролитию и бессмысленному затягиванию конфликта. Такого мнения придерживается экс-премьер Словакии и лидер имеющей значительные шансы на победу на субботних парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо.

"Накачка Украины оружием не приносит ничего, кроме убийств", - заявил он в вышедшем в пятницу интервью The Daily Telegraph.

"Лучше 10 лет вести мирные переговоры и прекратить военные действия, чем позволить украинцам и русским убивать друг друга еще 10 лет безрезультатно", - добавил политик.

Фицо отметил, что у Словакии больше нет вооружений, которые можно было бы передать Киеву.

Политик также указал на необходимость отмены экономических санкций против России, с которыми он связывает рост инфляции и кризис стоимости жизни в Словакии.