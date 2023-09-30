В Болгарии протесты энергетиков и шахтеров вызвали хаос на дорогах

Манифестанты выразили недовольство решением властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции и угольные шахты

СОФИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Акции протеста сотен энергетиков и шахтеров, которые продолжаются около суток, спровоцировали хаос на дорогах Болгарии. Как сообщило Болгарское национальное телевидение, на автомагистрали "Фракия" в районе города Стара-Загора, перекрытой протестующими более 15 часов назад, образовались многокилометровые пробки, доставка грузов задерживается.

Манифестанты выражают недовольство решением властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции и угольные шахты, что, по оценке профсоюзных объединений, может привести к увольнению около 100 тыс. человек. Протестующие требуют продлить сроки эксплуатации ТЭЦ на полной мощности минимум до 2030 года и провести широкое обсуждение планов их закрытия. Они хотят вести переговоры с представителями властей непосредственно на месте акций протеста.

Телевидение не уточняет, сколько времени будут продолжаться демонстрации.

Правительство Болгарии на срочном заседании утвердило планы энергетического перехода регионов с целью успеть направить их в Еврокомиссию до конца сентября и получить из бюджета ЕС около €1,5 млрд на перепрофилирование закрывающихся предприятий. Как утверждают власти, требование протестующих выполнено, а полное закрытие угольного производства планируется к 2038 году. Желающие уволиться из отрасли вправе получить компенсацию в размере 36 месячных окладов (около €70-75 тыс.).