NYT узнала о поступлении в госпиталь Пентагона в ФРГ раненных на Украине наемников из США

По данным газеты, это "знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия" Вашингтона в конфликте

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Госпиталь Пентагона в Германии принял на лечение первых наемников из США, раненных на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее данным, в медицинском центре в Ландштуле (земля Рейнланд-Пфальц) "военные потихоньку начали лечить раненых американцев и других боевиков, эвакуированных из Украины". Поступление этих раненых в госпиталь, "знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия США в конфликте", говорится в статье.

Сотни американцев, в том числе ветераны, направились воевать на Украину. Около 20 из них, как отмечает издание, были убиты. Большинство раненых находятся в украинских больницах, им помогают западные благотворительные организации. В ситуацию вмешался Пентагон, и теперь раненные на Украине проходят такое же лечение в ФРГ, как и американские военнослужащие, находящиеся на действительной военной службе.

По свидетельству The New York Times, Пентагон подтвердил подобную практику, которая позволяет проходить лечение в госпитале сразу 18 раненным на Украине.