30 сентября, 08:42
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США считает, что Запад может убрать Зеленского с поста президента Украины

Скотт Риттер отметил, что украинский лидер утратил свою полезность для западных стран и не оправдал ожиданий союзников

ТАСС, 30 сентября. Западные союзники Украины могут лишить ее президента Владимира Зеленского занимаемого им поста из-за его неудач. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Думаю, что от Зеленского избавятся, если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, и другой человек займет его место", - заявил он в четверг в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер также указал на то, что для Зеленский утратил свою полезность для Запада и не оправдал ожиданий союзников. "Его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления ВСУ и фактически раскрыл все свои планы противнику", - сказал он.

Экс-разведчик добавил, что текущие события, связанные с Украиной, представляют собой "театр абсурда", приведя в пример аплодисменты Зеленского и членов канадского парламента ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунке. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация