Скотт Риттер отметил, что украинский лидер утратил свою полезность для западных стран и не оправдал ожиданий союзников

ТАСС, 30 сентября. Западные союзники Украины могут лишить ее президента Владимира Зеленского занимаемого им поста из-за его неудач. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Думаю, что от Зеленского избавятся, если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет, и другой человек займет его место", - заявил он в четверг в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

Риттер также указал на то, что для Зеленский утратил свою полезность для Запада и не оправдал ожиданий союзников. "Его режим пошел под откос, он допустил серьезные ошибки в отношении контрнаступления ВСУ и фактически раскрыл все свои планы противнику", - сказал он.

Экс-разведчик добавил, что текущие события, связанные с Украиной, представляют собой "театр абсурда", приведя в пример аплодисменты Зеленского и членов канадского парламента ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунке.