Нижняя палата парламента Франции в 18-й раз проголосовала за доверие кабмину Борн

Против вотума недоверия правительству проголосовали 289 депутатов, за высказались 193

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата) парламента Франции отклонили вотум недоверия правительству, предложенный левыми силами после решения премьер-министра Элизабет Борн принять законопроект о бюджете без одобрения законодателей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице нижней палаты в соцсети X (ранее Twitter).

"Вотум недоверия, выдвинутый (депутатами из коалиции левых сил "Новый народный социальный и экологический союз" - прим. ТАСС) Борисом Валло, Матильдой Пано, Сирьель Шателен, Андре Шассенем и их 142 коллегами, не принят", - отмечается в тексте. Против проголосовали 289 депутатов, за высказались 193.

Для отставки правительства необходимо было набрать голоса не менее 289 членов Национального собрания из 577.

Правительство Борн, находящееся у власти с мая 2022 года, пережило уже 18 подобных голосований в парламенте. Ни одно из них не увенчалось успехом оппозиции.

Борн с начала работы премьером 12 раз применила статью 49.3 Конституции Франции, позволяющую принимать законопроекты без голосования в парламенте, в частности для проведения законов о бюджете и пенсионной реформе. Необходимость столь частого применения этой нормы объясняется тем, что президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года.