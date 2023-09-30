30 сентября, 09:08

В Германии предложили создать пост еврокомиссара по вопросам безопасности

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что Европа должна взять на себя больше ответственности

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что в ЕС необходимо создать пост еврокомиссара по вопросам безопасности, который мог бы отвечать в том числе за совместные закупки боеприпасов для Украины.

"Европа должна взять на себя больше ответственности", - сказала она в интервью медиагруппе Funke. "Всем становится очевидно, насколько серьезна ситуация [с безопасностью]. В этой связи в Еврокомиссии необходим член, который будет заботиться о политике безопасности", - считает депутат Бундестага.

"Ведь согласованная поддержка украинцев и совместные закупки боеприпасов уже имеют эффект", - добавила Штрак-Циммерман. 

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