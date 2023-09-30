В Бундестаге считают, что ЕС сможет оказывать помощь Украине и без США

Председатель комитета ведомства по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что "в Европе много различных боевых систем, и украинцев придется обучить обращаться с ними"

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что Европа сможет продолжать оказывать помощь Киеву и в случае ее прекращения со стороны США после президентских выборов 2024 года.

"Если каждая страна [ЕС] будет участвовать, да [сможет]", - сказала Штрак-Циммерман в интервью медиагруппе Funke, отвечая на соответствующий вопрос. "Даже если это, следует признать, и будет очень проблематично, поскольку в Европе много различных боевых систем, и украинцев придется обучить обращаться с ними. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - утверждала парламентарий.

Сдержанно депутат отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего ранее в интервью Funke Германию довести расходы на оборону до уровня времен холодной войны, то есть до 3-4% национального ВВП. "Я считаю, что сложно сравнивать времена холодной войны с сегодняшним временем", - сказала она, заявив, что Берлин был тогда "прифронтовым городом", а ФРГ - "прифронтовым государством". "У нас была призывная армия численностью около 550 тыс. человек", - заметила Штрак-Циммерман.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Многие европейские страны опасаются, что в случае победы последнего США могут прекратить оказывать помощь Киеву.