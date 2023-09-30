СМИ: министр госуправления Словении не намерена подавать в отставку из-за критики

Как пишет газета Delo, Саню Аянович-Ховник обвиняют в слишком высокой стоимости рабочей поездки делегации министерства в составе пяти человек в Нью-Йорк

ЛЮБЛЯНА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр государственного управления Республики Словения Саня Аянович-Ховник не намерена подавать в отставку в связи с критикой в свой адрес. Об этом сообщает словенская газета Delo со ссылкой на политика.

Отмечается, что Аянович-Ховник столкнулась в последние дни в том числе с обвинениями в слишком высокой стоимости рабочей поездки делегации министерства в составе пяти человек в Нью-Йорк. Командировка сотрудников ведомства, как указывает СМИ, обошлась бюджету более чем в €33 тыс. При этом во время поездки министра сопровождал ее муж.

"Я не совершила ничего противозаконного, все сведения о моей деятельности являются открытыми", - сообщила Аянович-Ховник. Министр отметила, что она распорядилась проанализировать покупку билетов, так как посчитала их стоимость слишком высокой. Политик добавила, что все сведения о рабочей поездке в Нью-Йорк опубликованы на сайте ведомства, и любой желающий может с ними ознакомиться.