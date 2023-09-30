Кулеба заявил о желании Африки локализовать производство украинского оружия

Министр иностранных дел Украины отметил, что африканские государства также ожидают возвращения украинских поставщиков на рынок оружия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что страны Африки заинтересованы в размещении на своей территории производства украинского оружия.

"Заинтересованность, которая появилась в Африке, - это размещение производства украинского оружия и амуниции на территории Африки. Это новый тренд", - цитирует его агентство Укринформ.

По словам Кулебы, страны Африки также ожидают возвращения украинских поставщиков на рынок оружия. Однако никаких конкретных аргументов, подтверждающих такую позицию стран Африки, он не привел.

Эти заявления министр сделал на полях форума военной индустрии в Киеве. Как уточнили в МИД Украины, мероприятие в действительности прошло 29 сентября, однако лишь в субботу украинские СМИ и официальные источники начали публиковать о нем информацию. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний развернуть производство оружия на Украине. В частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК, но не раскрыл деталей. Накануне секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов признал, что ВПК страны не способен полностью обеспечить потребности вооруженных сил. Он констатировал, что на Украине нет производства пороха.